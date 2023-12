Il paradiso delle signore 8: Matilde e Tancredi, quale futuro? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, in seguito alla rivelazione del marito Tancredi (Flavio Parenti) sulla sua piena responsabilità nell’incendio del mobilificio Frigerio, Matilde (Chiara Baschetti) ha preso una posizione estremamente chiara nei suoi confronti e non ha alcuna intenzione di rimanere con lui. Dopo un primo iniziale distacco da Villa Guarnieri, e una volta chiarita la posizione di Conti (Alessandro Tersigni) in questa storia, la Frigerio sarà pronta a vivere la sua storia d’amore con Vittorio e non solo: vorrà consultare il suo avvocato per sapere se il suo matrimonio potrà essere annullato.

Il conte di Sant’Erasmo, nel frattempo, noterà che Flora (Lucrezia Massari) gli ha nascosto una lettera e e la cosa lo farà insospettire: deciso ad indagare, farà una scoperta inaspettata e la sua rabbia esploderà! Ma fino a che punto sarà in grado di spingersi il conte?

Tancredi, in preda all’ira, prometterà vendetta su Matilde e Vittorio e in un momento di esasperazione minaccerà la moglie di denuncia per adulterio: si direbbe che il conte sia davvero pronto a tutto per riavere sua moglie.

Intanto Umberto (Roberto Farnesi) si risentirà con Flora, perché non gli ha parlato della decisione di Matilde, poi la Gentile proverà a chiarirsi con Sant’Erasmo ma finirà per discutere nuovamente con lui, mentre Conti è sempre più preoccupato per il destino di Matilde (anche se la Frigerio avrà pronta una contromossa per il suo ex marito). Come finirà questo triangolo che dura ormai da quasi due stagioni? Seguici su Instagram.