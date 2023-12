Il paradiso delle signore 8: Matteo e Maria, è davvero finita? | Anticipazioni

Dopo la proposta di matrimonio in pompa magna di Vito (Elia Tedesco) a Maria (Chiara Russo), con la partecipazione speciale di Matteo (Danilo D’Agostino) come pianista non troppo felice di aiutare il suo rivale in amore a coronare il suo sogno, il contabile del Paradiso delle Signore ha capito che deve mettersi da parte e non intromettersi più nella storia tra Lamantia e la sua amata.

Per questo motivo, Matteo chiederà a Concetta (Gioia Spaziani) di ricamare le iniziali di sua madre sul foulard che ha scelto di regalarle per Natale.

Ma se Portelli ha deciso di rimanere al suo posto, la Puglisi – nonostante la proposta del fidanzato – pensa ancora a lui e tenterà in qualche modo di stargli vicino e farà un gesto carino nei suoi confronti ma senza palesarsi: ricamerà lei stessa le iniziali sul foulard in regalo per la madre. Lui ne rimarrà colpito…

Portelli, allora, azzarderà un piccolo regalo di Natale per la stilista, ma lei sarà in seria difficoltà: non saprà se accettarlo o meno. Può una proposta di matrimonio fermare definitivamente l’attrazione, la passione e il sentimento nascente tra Matteo e Maria? Seguici su Instagram.