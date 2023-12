Il paradiso delle signore 8: Rosa porta scompiglio nella vita di zio Armando! | Anticipazioni

Abbiamo già imparato a conoscere il personaggio di Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) nella scorsa stagione, quando, fresca di laurea, la ragazza faceva il suo ingresso al Paradiso delle Signore rendendo Armando (Pietro Genuardi) uno zio orgoglioso, parente di una donna laureata nell’Italia degli anni ‘60 (quando un fatto del genere non era sicuramente scontato).

Anche in questa stagione del daily, l’ingresso della giovane non passa inosservato grazie ai singolari incontri con Marcello (Pietro Masotti), ma non sarà solo questo a destare curiosità: Rosa cercherà un nuovo lavoro e Armando, molto preoccupato, deciderà di chiedere aiuto a Don Saverio (Andrea Lolli).

Rosa nel frattempo prenderà una decisione importante riguardo alla sua carriera lavorativa: non sarebbe la prima volta che si vede un’insegnante al Paradiso per mano del prelato, ai tempi di Elena (Giulia Petrungaro) fu proprio Don Saverio ad aiutarla! Ma siamo sicuri che la nipote di Armando voglia fare la stessa cosa?

Ferraris scopre che la giovane ha problemi a pagare la pensione in cui alloggia e deciderà di aiutarla, facendole una proposta inaspettata: perché non andare ad abitare con lui e i suoi due figliocci?

Dopo qualche remora iniziale, Marcello chiederà scusa a Rosa per essere stato prevenuto nei suoi confronti e lei deciderà di andare a vivere a casa sua insieme allo zio e Salvatore (Emanuel Caserio). Tutto è bene quel che finisce bene dunque o è solo l'inizio di una nuova, deliziosa linea comedy? Ne riparleremo, stay tuned.