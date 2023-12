Libera, nuova fiction di Rai 1 con Lunetta Savino. Presto la fine delle riprese

Le riprese di “Libera”, la nuova serie per Rai 1 con protagonista Lunetta Savino, hanno preso il via lo scorso 18 settembre e si protrarranno fino alla festività del Natale. Questa intrigante serie composta da otto episodi è frutto della collaborazione tra 11 Marzo Film e Rai Fiction, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

L’ambientazione principale della trama è Trieste, una città che assume un ruolo fondamentale nella narrazione. La storia ruota attorno a Libera (Savino), una giudice riconosciuta come una professionista integerrima nel suo campo. Tuttavia, la donna decide di collaborare con un criminale per condurre un’indagine segreta e avventurosa, conducendo così una doppia vita per non destare sospetti tra colleghi, parenti e la sua adorata nipote.

La Savino ha condiviso le sue riflessioni sulla sua interpretazione, definendo il personaggio come un’opportunità per esplorare diverse sfaccettature dell’animo umano. La trama, scritta e sceneggiata da Mauro Casiraghi ed Eleonora Fiorini, presenta un mix di commedia, tensione e dramma, il tutto incorniciato nella meravigliosa città di Trieste.

Il cast, diretto da Gianluca Mazzella, include anche Matteo Martari e Gioele Dix, e le riprese coinvolgono diverse location tra Trieste, Monfalcone, Duino e Opicina. Oltre 36 professionisti locali fanno parte della troupe, insieme a più di 700 comparse, che hanno contribuito a dare vita a 25 scenari nel territorio giuliano. Il regista Gianluca Mazzella ha elogiato Trieste come luogo ideale per la storia, evidenziando la bellezza di edifici come il Tribunale e piazza Unità.

Il progetto si distingue per il suo approccio multigenere, mescolando dramma e commedia nei vari personaggi. Le riprese si concluderanno il 22 dicembre, dopo quattordici settimane di intenso lavoro a Trieste, coinvolgendo attivamente la comunità locale e arricchendo la serie con l’autenticità della regione.

Ricordiamo che nel 2024, oltre a “Libera”, Lunetta Savino sarà su Rai 1 con altri due titoli di successo: la terza stagione di “Lolita Lobosco” e la seconda di “Studio Battaglia”. Dunque, sarà un anno molto intenso per la brava attrice barese. Seguici su Instagram.