Napoli milionaria: cast e trama del film tv di Rai 1

Stasera, lunedì 18 dicembre 2023, Rai 1 offrirà al pubblico una nuova e inedita versione di “Napoli milionaria!”, celebre commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Ancora una volta, i protagonisti di questa affascinante trasposizione televisiva saranno Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già acclamati per la loro brillante interpretazione l’anno scorso in “Filumena Marturano”. Questo evento promette di trasformare l’atmosfera teatrale in un coinvolgente spettacolo televisivo, regalando al pubblico un’esperienza unica. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo atteso ritorno sulla scena televisiva.

La trama, ambientata nella Napoli del 1942, segue la storia di Gennaro Jovine, uno spazzino che vive in un modesto “basso” nei quartieri popolari insieme alla moglie Donna Amalia e ai figli Amedeo, Maria Rosaria e la piccola Rituccia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Amalia si fa coinvolgere in affari illeciti con Enrico Settebellizze, un giovane senza scrupoli che approfitta del mercato nero. Questa attività irrita Gennaro, ma il suo atteggiamento passivo fa gradualmente perdere ad Amalia la stima nei confronti del marito, considerato un “chiacchierone” poco impegnato nel sostentamento della famiglia.

Durante una perquisizione nazista, Gennaro viene catturato e trasferito in un campo di prigionia. Al suo ritorno dopo la liberazione, trova la sua casa completamente trasformata: Amalia ha rinnovato l’appartamento e attira l’attenzione di numerosi ammiratori. Nel frattempo, la figlia Maria Rosaria è incinta di un soldato americano, mentre il figlio Amedeo si dedica al furto di automobili. Tuttavia, quando Rituccia si ammala, Amalia si trova costretta a confrontarsi con la sua avidità e ad affrontare la situazione. Sarà necessario attendere che la notte passi per risolvere tutto.

Nel cast, accanto a Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nei ruoli chiave di Donna Amalia Jovine e Don Gennaro Jovine, spiccano le interpretazioni di Nunzia Schiano e Marcello Romolo, già presenti in Filumena Marturano. Michele Venitucci veste i panni di Enrico, noto come “settebellizze”; infine Vincenzo Nemolato ricopre il ruolo di Amedeo e Carolina Rapillo è Maria Rosaria.

L’adattamento di “Napoli Milionaria” è stato curato da Massimo Gaudioso e Filippo Gili. La pellicola è stata prodotta da Rai Cinema in collaborazione con Picomedia, già coinvolta nella trilogia con Sergio Castellitto come protagonista. Seguici su Instagram.