Tempesta d’amore: Carolin spezza il cuore a Michael! E Rosalie… | Anticipazioni italiane

Sta per riaccendersi l’appassionante triangolo di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), Rosalie Engel (Natalie Alison) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! E – per una volta – sarà proprio quest’ultima a dettare le regole del gioco…Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin si innamora di Michael

Per settimane Michael è stato dilaniato da dei sentimenti incompatibili tra loro: l’attrazione fatale che lo spinge verso Carolin e la lealtà nei confronti di Rosalie, in cui credeva di aver trovato la compagna per la vide.

Dopo un lungo periodo di stallo, la situazione sembrava essersi sbloccata quando Rosalie ha iniziato a frequentare l’affascinante Raphael Kofler (Jakob Graf), facendo capire a Michael di non voler perdere la fidanzata. Poco dopo, però, il medico non ha esitato a rischiare la vita pur di salvare Carolin dalle grinfie di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). Un gesto che avrà conseguenze inaspettate!

Di fronte all’eroismo dell’uomo, infatti, la Lamprecht si innamorerà di lui! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin ritratta la sua dichiarazione a Michael

Come vi abbiamo anticipato, il coraggio di Michael porterà all’arresto di Ariane, ma il medico dovrà venire ricoverato a causa dei danni causatigli dalla Kalenberg durante la sua aggressione con il taser. Ebbene, sarà proprio in ospedale che l’uomo riceverà una visita a sorpresa di Carolin, che gli confesserà di essersi innamorata di lui!

Inutile dire che il dottore resterà senza parole di fronte alla dichiarazione d’amore della Lamprecht… e non sarà il solo! La donna stessa sembrerà infatti sconvolta da quanto da lei detto pochi istanti prima e reagirà ritirando tutto.

Sì, avete capito bene: Carolin prima si dichiarerà a Michael e poi negherà tutto, lasciando il medico sconcertato e ferito. E Rosalie? Benché ignara dei sentimenti nati nella rivale, la Engel non potrà fare a meno di pensare che il fidanzato si sia offerto come ostaggio al posto della Lamprecht, solo perché ancora innamorato di lei…