Tempesta d’amore: Constanze capisce che Paul vuole lasciarla e… | Anticipazioni italiane

Il peggiore incubo di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) sta per diventare realtà. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella avvocatessa capirà infatti che il suo amato Paul (Sandro Kirtzel) sta per lasciarla. E a quel punto la donna dovrà prendere una decisione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze sospetta di Josie e Paul

Ingannare una donna non è mai semplice… specialmente se quella donna è Constanze! Nonostante i suoi sforzi di mantenere segreto il proprio legame con Josie, Paul non ha infatti potuto impedire che la fidanzata si insospettisse. Sospetti che sono diventati sempre più concreti ogni giorno che passa…

Grazie ad alcuni indizi, la von Thalheim ha infatti intuito che tra il suo amato e Josie sia nato qualcosa. Determinata a scoprire la verità, la ragazza ha addirittura ingaggiato Henning nella speranza che quest’ultimo sorprendesse in flagrante i due presunti amanti. Ben presto, però, sarà Paul stesso a decidere di fare chiarezza…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul vuole lasciare Constanze

Stanco di dover reprimere i propri sentimenti per Josie e convinto che Constanze sia ormai sulla via della guarigione, Paul deciderà di affrontare la fidanzata e rivelarle finalmente di voler chiudere la loro relazione. Lei, però, capirà subito le sue intenzione…

Intuendo che il suo amato sta per lasciarla, la von Thalheim deciderà dunque di giocare d'anticipo e simulerà un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. E a quel punto Paul dovrà ancora una volta scegliere tra la verità e la pietà nei confronti della compagna…