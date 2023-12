Tempesta d’amore: Constanze rovina Paul con un intrigo “hot” | Anticipazioni italiane

Sul lavoro come nella vita privata Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) non si ferma davanti a nulla per raggiungere i propri obiettivi. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore avrà finalmente le prove del tradimento di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), metterà in atto un diabolico intrigo contro il suo amato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze scopre che Paul e Josie sono amanti

Per settimane Constanze ha disperatamente cercato risposte sull’infedeltà del suo amato Paul. Se gli indizi hanno continuato ad accumularsi, però, la donna non è mai riuscita ad ottenere una prova schiacciante… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni, infatti, Henning (Matthias Zera) riuscirà finalmente a sorprendere il fidanzato della cugina intento a baciare appassionatamente Josie (Lena Conzendorf). E a quel punto Constanze dovrà agire…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze fa sedurre Paul da Tatjana

Determinata ad allontanare Paul dall’amante e, al contempo, riconquistare l’uomo, Constanze escogiterà un intrigo degno della peggior dark lady: ingaggerà una bellissima ragazza di nome Tatjana (Laura Egger) affinché seduca Lindbergh e si faccia sorprendere in flagrante da Josie.

Ebbene, come prevedibile Paul resterà fedele ai suoi sentimenti per Josie e non cederà di fronte al fascino della bella sconosciuta. Purtroppo per lui, però, i suoi buoni propositi non basteranno!

Pronta a tutto pur di portare a termine la propria missione, Tatjana somministrerà infatti all’ignaro Lindbergh un potente sonnifero, per poi trascinarlo nella propria camera da letto. Il crudele piano di Constanze andrà dunque in porto? Seguici su Instagram.