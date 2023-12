Tempesta d’amore: Erik rivela a Christoph di essere l’amante di Yvonne! | Anticipazioni italiane

La bomba sta per esplodere! Dopo settimane di segreti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) deciderà che è arrivato il momento di uscire allo scoperto e rivelare a Christoph Saalfeld (Dieter Bach) i tradimenti di Yvonne Klee (Tanja Lanäus)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Yvonne amanti

Sono ormai mesi che Yvonne sta lottando tra il desiderio di trascorrere una vita agiata al fianco di Christoph ed i suoi sentimenti sempre più profondi per Erik. Un conflitto interiore che sta diventando sempre più dilaniante per la Klee…

Quando Vogt le ha confessato di essersi innamorato di lei, la donna ha infatti dovuto lottare ancora più duramente contro il proprio cuore. E così – dopo aver già passato una notte con il suo amato – la madre di Josie (Lena Conzendorf) finirà per cedere ancora una volta alla passione per Erik. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik rivela a Christoph il tradimento di Yvonne

Al settimo cielo, Vogt sarà certo che si tratti della prova che tra lui e Yvonne ci sia legame forte… peccato solo che lei non sia dello stesso avviso! La donna negherà infatti ancora una volta l’evidenza, sostenendo di non provare nulla per Erik. Questa volta, però, lui non starà a guardare…

Già furioso per il comportamento della sua amata, poco dopo Vogt si ritroverà di fronte niente altri che Christoph. E a quel punto non riuscirà più a trattenersi, finendo per rivelare all’albergatore che lui e Yvonne sono amanti!

Come reagirà Saalfeld di fronte alla scoperta del tradimento della compagna? E, soprattutto, come la prenderà Yvonne? Seguici su Instagram.