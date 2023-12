Tempesta d’amore: Gerry confessa a Merle di amare Shirin! | Anticipazioni italiane

Momenti durissimi attendono Gerry Richter (Johannes Huth)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio dovrà infatti affrontare una prova terribile: spezzare il cuore di una delle persone più importanti della sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry capisce di amare Shirin

Dopo aver a lungo lottato per conquistare Shirin Ceylan (Merve Çakır), da ormai parecchi mesi Gerry Richter ha trovato l’amore al fianco di Merle Finow (Michaela Weingartner), una giovane donna in carriera che ha trovato nel fratello di Max (Stefan Hartmann) l’uomo dei suoi sogni. Ma il loro sarà vero amore?

A Gerry è bastato un bacio con Shirin per capire che ciò che prova per la fidanzata non è paragonabile ai sentimenti che lo legano alla Ceylan. E così, nonostante l’iniziale reticenza all’idea di spezzare la promessa fatta a Merle, Gerry capirà di non poter mentire: è a Shirin che appartiene il suo cuore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry dice a Merle di amare Shirin

Determinato ad essere sincero e fedele ai propri sentimenti, Gerry comunicherà dunque a Shirin di aver deciso di stare con lei, ma di dover prima chiudere la sua relazione con Merle. E proprio allora quest’ultima comparirà al Furstenhof! Sarà un caso?

Ebbene, la risposta è “no”! Scopriremo infatti che la ragazza è stata allertata da Constanze (Sophia Schiller), nella speranza di salvare la relazione tra Shirin e suo cugino Henning (Matthias Zera). Il piano della von Thalheim sembrerà però fallire…

Non appena Gerry si ritroverà di fronte Merle, non potrà infatti fare a meno di confessarle immediatamente di amare Shirin e voler stare insieme a quest'ultima! Come reagirà la Finow? Per ora vi anticipiamo che questo triangolo è tutt'altro che concluso…