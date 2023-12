Tempesta d’amore: Gerry deve scegliere tra Shirin e Merle! | Anticipazioni italiane

Tradire la fiducia di una persona cara o seguire il proprio cuore? Sarà questo il terribile dubbio che dilanierà Gerry Richter (Johannes Huth) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E la soluzione sarà tutt’altro che evidente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin si dichiara a Gerry

Dal primo giorno in cui ha messo piede a Bichlheim, Gerry Richter ha avuto un solo grande sogno: diventare un giorno il compagno di Shirin Ceylan (Merve Çakır). Peccato solo che lei non ricambiasse i suoi sentimenti… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni la ragazza capirà infatti finalmente di essersi innamorata di quello che credeva essere il suo migliore amico. E a quel punto Shirin deciderà di aprire il proprio cuore a Gerry, dichiarandosi e chiedendo al suo amato di diventare il suo fidanzato! Peccato solo che lui sia già impegnato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry deve scegliere

Come sappiamo, dopo essere stato respinto per mesi dalla Ceylan, Richter ha infatti iniziato una relazione con Merle (Michaela Weingartner). Relazione che è stata messa a dura prova dalla gelosia della ragazza proprio nei confronti di Shirin, tanto che Merle aveva deciso di iniziare una terapia ad Amburgo per superare le proprie paure.

Non c’è dunque da stupirsi se la dichiarazione di Shirin manderà Gerry nel panico: se da una parte sa bene di non provare per Merle dei sentimenti forti come quelli che lo legano alla Ceylan, il giovane Richter ha promesso alla fidanzata di aspettarla e rimanere sempre con lei!

E così il fratello di Max (Stefan Hartmann) si troverà di fronte ad una scelta tutt’altro che semplice. Chi tra le due ragazze sarà la fortunata? Seguici su Instagram.