Tempesta d’amore: Josie sorprende Paul a letto con Tatjana! | Anticipazioni italiane

Un durissimo colpo è in arrivo per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista vedrà infatti distrutta la sua fiducia nei confronti di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) a causa di un crudele intrigo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze vuole separare Paul e Josie

Dopo settimane di sospetti, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) ha finalmente avuto la tanto temuta certezza: il “suo” Paul la sta tradendo con Josie! Invece che reagire infuriandosi col fidanzato, però, l’astuta avvocatessa deciderà di reagire mettendo in atto un piano crudele per riprendersi l’uomo che ama.

Determinata a distruggere il rapporto tra Paul e Josie e, al contempo, legare nuovamente l’uomo a sé, Constanze ingaggerà una bellissima donna di nome Tatjana Milow (Laura Egger) affinché seduca Lindbergh e si faccia sorprendere in flagrante da Josie! Il suo piano funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie sorprende Paul e Tatjana

Come prevedibile, i sentimenti di Paul per Josie renderanno l’uomo immune al fascino della bella Tatjana, che vedrà fallire miseramente ogni suo tentativo di sedurre Lindbergh. Invece che accettare la sconfitta, però, Constanze ordinerà alla Milow di somministrare a Paul una potente droga per poi trascinarlo nelle sue stanze…

Il risultato? L’indomani mattina Paul si risveglierà a letto insieme a Tatjana, senza alcuna memoria di quanto accaduto la notte precedente. E a quel punto scatterà l’ultima fase del crudele piano di Constanze: Josie verrà mandata nella stanza della Milow e si ritroverà così di fronte al traumatico spettacolo dell’uomo che ama a letto con un’altra.

Riuscirà Paul a convincere Josie della propria innocenza?