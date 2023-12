Tempesta d’amore: Rosalie trova la banconota di Raphael! E ora? | Anticipazioni italiane

Quando si tratta di amore, Rosalie Engel (Natalie Alison) ha sempre creduto nel destino. Ora, però, quello stesso destino le giocherà uno scherzo che la metterà di fronte ad un bivio in grado di stravolgere la sua vita. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Raphael affida il suo futuro con Rosalie ad una banconota

Da quando è tornata al Furstenhof, Rosalie non ha avuto dubbi che sia Michael (Erich Altenkopf) l’uomo della sua vita. Almeno fino a quando non ha scoperto che il “suo uomo” si è innamorato di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)!

Ferita e amareggiata, la Engel ha deciso di riconquistare il medico stuzzicandone abilmente la gelosia. È stato così che la donna ha assoldato l’affascinante Raphael Kofler (Jakob Graf), affinché flirtasse con lei. Peccato solo che tra lei ed il bell’escort è nato un sentimento reale.

Convinto che Rosalie sia la donna della sua vita, Raphael ha deciso di affidare il loro futuro ad una banconota su cui ha scritto il proprio numero: se la banconota troverà la sua strada fino alla Engel, allora vorrà dire che la donna e Kofler sono destinati a stare insieme!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie trova la banconota

Da allora sono accadute molte cose: dopo aver garantito a Rosalie di amare solo lei e averle promesso di dedicarsi al loro rapporto, Michael ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di Carolin. Un gesto che ha inevitabilmente fatto riaffiorare i dubbi della Engel.

Nonostante le rassicurazioni del medico, Rosalie non potrà infatti fare a meno di sospettare che Michael avrebbe corso un simile rischio solo per la donna che ama. Un sospetto che la porterà inevitabilmente a ripensare alle parole d’amore di Raphael…

Ebbene, sarà proprio allora che la Engel si ritroverà magicamente tra le mani la banconota con il numero del suo spasimante! E a quel punto Rosalie dovrà prendere una decisione: credere a quel segno del destino oppure provare a salvare la sua relazione con Michael?