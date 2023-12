Tempesta d’amore: Shirin lascia Henning! | Anticipazioni italiane

Nuovi colpi di scena sono in arrivo dal triangolo tra Gerry Richter (Johannes Huth), Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza prenderà infatti una decisione sofferta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry sceglie Merle

Per mesi Shirin ha visto in Gerry solo un carissimo amico, tanto da iniziare una relazione con il bel sommelier del Furstenhof: Henning. Da quando il giovane Richter ha conosciuto Merle (Michaela Weingartner), per la Ceylan le cose sono iniziate a cambiare, ma è stato solo grazie ad un servizio fotografico che la ragazza ha capito di essersi innamorata!

Capendo di non poter reprimere ciò che prova, Shirin si è dichiarata a Gerry, confessando che i suoi sentimenti nei suoi confronti sono cambiati. Una dichiarazione che ha mandato il giovane Richter in crisi: se da una parte ama ancora Shirin, dall’altra ha fatto una promessa a Merle.

Dopo una breve indecisione, Gerry deciderà di fare quella che ritiene essere la cosa giusta: rinunciare al suo amore per la Ceylan per rimanere fedele alla Finow. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin chiude la relazione con Henning

Come prevedibile, Shirin resterà devastata dalla decisione del suo amato, ma – vendendo quest’ultimo irremovibile – non potrà fare a meno di prenderne atto. Non per questo, però, rinnegherà i propri sentimenti…

Benché rassegnata all’idea che Gerry non voglia stare con lei, Shirin deciderà infatti di troncare la propria relazione con Henning! Una decisione che lascerà il sommelier senza parole. Von Thalheim – già convinto che la fidanzata abbia preso un abbaglio riguardo ai suoi sentimenti per Richter – non riuscirà a credere che la ragazza voglia chiudere la loro storia anche se è stata respinta da Gerry.

Henning riuscirà a convincere Shirin a tornare sui suoi passi? E, soprattutto, Gerry cambierà idea? Per ora vi anticipiamo che questo triangolo è destinato a complicarsi ulteriormente grazie all’inserimento di un altro personaggio… Seguici su Instagram.