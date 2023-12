Terra amara: Umit accusa Fikret | Trama 10 e 11 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 10 e lunedì 11 dicembre 2023

Zuleyha dice a Gulten che ha scoperto che Umit aspetta un figlio da Demir. Umit giunge al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman; Demir cerca di cacciare la ragazza, che però gli comunica di essere incinta. Demir ordina a Umit di abortire ma lei intende portare avanti la gravidanza. Il giorno successivo, la nonnina Azize inizia a rovistare nei cassetti di Zuleyha in cerca di un foulard. Sermin, intenta a riordinare, trova una fotografia che mostra Demir e Umit mentre sono in intimità. Demir e Umit hanno un nuovo confronto, ma la donna vuole assolutamente tenere il bambino. Demir a quel punto decide di fare di testa sua. Zuleyha va a casa Fekeli per parlare con Fikret, sospettando che sia lui ad aver acquistato le quote dell’azienda che lei ha venduto.

Demir ha organizzato il sequestro di Umit e ha assoldato un medico perché metta in atto l’interruzione di gravidanza. Tuttavia Sevda, avvisata la polizia, salva la figlia e la conduce da Fekeli, che accetta di ospitarla per il tempo necessario ad organizzare la sua fuga da Cukurova (garantendole la sua protezione). Betul e Sermin si vendicano di Demir, che le aveva private della loro eredità: Betul tappezza in segreto la città dell’immagine del tradimento di Demir, umiliando platealmente l’uomo. Zuleyha intanto non sa niente dei piani di Demir, dell’intervento di Sevda e del complotto di Betul; la ragazza inoltre crede di essere l’unica a sapere della gravidanza di Umit.

Fekeli se la prende con Umit per aver diffuso le foto compromettenti con lei e Demir. La donna si difende e accusa Fikret, ma Fekeli la manda via dalla sua casa. Sermin rivela a Demir che Sevda è in realtà la mamma di Umit. Demir pensa che fin dall’inizio la donna volesse ingannarlo insieme a Umit e Fikret, e la caccia dalla villa.

Umit, senza stipendio visto che è stata sospesa dalla Direzione sanitaria per lo scandalo delle foto, e ricercata da Demir, cerca di fuggire ma perde i soldi che la mamma le aveva trovato e deve così rivolgersi a Fikret. Saniye licenzia Cumali, sospettato di molestare Uzum.