Terra amara: Demir, nel bagagliaio della sua auto c’è il corpo di… | Trama 16 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 16 dicembre 2023

Demir giunge tardi all’appuntamento con Sevda, ciò in quanto Saniye alla villa ha colpito Cumali, scoprendo solo dopo che l’uomo sarebbe il vero padre di Uzum. Demir arriva alla gendarmeria giusto in tempo per fermare Sevda, dopodiché la riporta da Umit e le caccia via. La stessa Umit confessa a Sevda di non aspettare un bambino e poi raggiunge Demir con la volontà di farlo fuori, ma Sevda si frappone tra la figlia e Demir…

Cumali rientra alla tenuta e Zuleyha intende farlo rimanere. In ospedale, Kerem Ali sta meglio. Per impedire che i parenti di Mujgan si portino via il bambino, Fekeli vuole vedere il legale dello zio del bambino e si dirige verso Mersin insieme a Cetin. Nel corso del viaggio, Fekeli però si distrae alla guida e mette sotto un uomo. Cetin vuole assumersi la colpa dell’accaduto e si costituisce. Alla villa, Zuleyha resta molto soddisfatta dopo aver apprezzato le conoscenze di Betul in tema di diritto commerciale, così le propone di entrare di fatto a fare parte dell’azienda Yaman.

Nel cercare il piccolo Adnan, allontanatosi per giocare, Zuleyha vede del sangue sul paraurti della macchina di Demir. In teoria potrebbe essere di qualche dipendente che si è ferito nel garage, ma noi sappiamo che è il sangue della defunta Sevda, che giace nel bagagliaio della vettura. Zuleyha si rende conto che Demir le sta nascondendo qualcosa.

Demir seppellisce in segreto il corpo di Sevda. Cetin ha ormai decide di addossarsi la colpa dell'incidente e viene così arrestato, ma Fekeli non riesce ad accettare che a pagare il prezzo di quanto successo sia Cetin e non lui. Gulten è preoccupata non vedendo tornare a casa il marito. Lutfiye e Fekeli la informano dell'accaduto. Il comandante dei gendarmi dice al procuratore che, nei giorni precedenti, andata in centrale per rilasciare una dichiarazione ma Demir le ha impedito di parlare portandola via.