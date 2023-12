Terra amara: Demir evade ma poi… | Trama 20 e 21 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2023

Dopo una ricerca finita senza esito, il sequestratore della piccola Leyla fa ritrovare la bimba sana e salva. Demir ringrazia coloro che lo hanno aiutato e comunica che Fikret è suo fratello e che da quel momento in poi il parente essere considerato uno Yaman in tutto e per tutto. Ma improvvisamente i gendarmi arrestano Demir in quanto sospettato dell’omicidio di Sevda. Le prove sembrano schiaccianti ed è poco probabile che il nostro protagonista possa essere scarcerato…