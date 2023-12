Terra amara: Zuleyha disperata ma affronta la situazione | Trama 23 e 24 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023

Fikret sospetta che il responsabile dell’attacco alla tenuta sia Hakan Gumusoglu, fratello dell’uomo che Fekeli ha investito. Lutfiye pensa che possa essere proprio lui – ex-socio di Demir e compagno di università – ad aver comprato le azioni della famiglia Yaman. Nel frattempo, a Smirne, Abdulkadir informa per telefono Hakan della morte del fratello…

Betul vuole per sé l’azienda di Demir ed è particolarmente in ansia, visto che non si sa chi sia l’acquirente del 25% delle quote vendute da Zuleyha. La notizia di quello che è successo da Demir raggiunge Fekeli in carcere: l’uomo chiede un permesso per uscire e occuparsi dei suoi cari. Zuleyha non ha notizie del marito. Uzum è ancora in coma e Saniye e Gaffur cercano di farsi forza a vicenda. Casualmente, Saniye vede Cumali intento a partecipare a un ricco banchetto: la donna lo aggredisce davanti ai passanti. Hakan, dopo aver appreso della morte del fratello Erkan, intende trasferirsi a Cukurova per vendicare il consanguineo. Umit teme che la sparizione di Demir sia un piano per liberarsi di lei, di conseguenza continua a tormentare Zuleyha. Quest’ultima finisce per cedere alla rabbia e solo l’intervento delle presenti riesce a evitare un nuovo dramma…

Le ricerche di Demir non stanno producendo alcun risultato e Zuleyha è disperata. Nella casa di Fekeli avviene un’esplosione: Betul, lì presente, si salva e riesce anche a mettere in salvo Kerem Ali. Fikret intuisce che l’esplosione in casa Fekeli potrebbe essere stata opera di Hakan.

Uzum rientra festosamente a casa dall’ospedale, per la gioia di tutti. La scena si sposta una settimana dopo, con Demir che ancora non dà notizie di sé e Umit che, con la complicità di Cumali, sequestra Adnan. Zuleyha si incontra con la donna per riprendersi suo figlio, ma l’incontro provoca una nuova tragedia.

Zuleyha rivela ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre personaggi arrivano sul luogo indicato, non trovano il corpo di Umit e neanche la pistola di Zuleyha, credendo così che la donna sia fuggita. Invece il corpo di Umit e la pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir e Hakan, che vogliono così ricattare Zuleyha. Scopriamo anche che a sequestrare Adnan è stato Cumali, il quale poi è scappato dalla villa. Sermin e Betul tramano ancora alle spalle di Zuleyha che, anche grazie ai consigli di Ali Rahmet, affronta tutto ciò che le sta accadendo. Ma ora Hakan sembra aver messo gli occhi su di lei.