Terra amara: Mujgan sale in aereo ma c’è un incidente | Trama 3 e 4 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 3 e lunedì 4 dicembre 2023

Una volta rientrato a casa, Fikret discute con Mujgan, che intanto ha scoperto della storia tra lo stesso Fikret e Umit. Mujgan, per vendicarsi di Umit, decide di svelare a Zuleyha il tradimento di Demir facendole vedere una foto. Demir va dal procuratore per chiedere lumi sulla scarcerazione di Fikret: l’uomo intende farsi giustizia da solo se non verranno presi provvedimenti adeguati…

Sevda in pena per sua figlia Umit, ricoverata in ospedale. Per cercare di sistemare i rapporti con lei, decide di chiamarla, ma Sermin ascolta la telefonata capendo che tra le due c’è un rapporto più profondo di quanto non si ritenesse e informa di ciò Fusun. Zuleyha, una volta scoperta la relazione tra Umit e Demir, ha deciso con l’aiuto di Sadi di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e di andare via definitivamente da Cukurova con i suoi figli. Nel frattempo, Fikret e Umit si incontrano in segreto e decidono di riprendere la loro alleanza per vendicarsi di Demir. Mujgan, che ha seguito Fikret e l’ha visto insieme a Umit, decide di accettare l’offerta del Dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali.

Mujgan dà le dimissioni, avendo ormai deciso di trasferirsi e cominciare una nuova vita a Istanbul insieme a Kerem Ali. Fikret vorrebbe chiederle di sposarlo, ma Mujgan sale su un aereo diretto a Istanbul e lui non fa in tempo a darle l’anello. Zuleyha ha deciso di chiedere il divorzio e di recarsi a Cipro con Adnan e Leyla visto che ormai ha scoperto che Demir l’ha tradita con Umit. Cetin e Gulten la aiutano a organizzare la partenza. Demir scopre da Sevda che Zuleyha è in procinto di partire e a quel punto tenta di raggiungerla per darle spiegazioni, ma ormai è tardi. Fikret chiede a Fekeli e Lutfiye la mano di Mujgan, ma proprio allora dalla radio arriva la notizia di un incidente aereo…

Zuleyha, appreso del tradimento di Demir, lo lascia portando con lei i figli a Cipro. Demir ignora dove si trovi Zuleyha e lo chiede a Gulten, che non risponde e lo rimprovera. Demir la caccia dalla villa e si rivolge a Sadi, che però è d'accordo con Zuleyha e lo depista.