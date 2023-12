Terra amara: Sermin trova un documento importantissimo | Trama 5 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 5 dicembre 2023

Mujgan è morta in un incidente aereo e questo getta tutti i nostri personaggi nello sconforto, specie Fikret che si sente male per aver preferito la vendetta all'amore. Sermin riesce intanto a trovare il documento che sancisce la veridicità dell'ipotesi di Fusun: il vero nome di Sevda è Fatma Odzen, madre di Ayla ovvero di Umit. Saniye, per intercessione di Uzum, decide alla fine di perdonare Gaffur e così lo riammette in casa…