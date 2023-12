Terra Amara anticipazioni: Betül e Kerem Alì in pericolo!

Le primissime puntate della quarta e ultima stagione di Terra Amara saranno caratterizzate da una serie di avvenimenti in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Uno di questi avrà per protagonisti Betül Arcan (Ilayda Cevik), l’ambigua figlia di Şermin Yaman (Sibel Tascioglu), e il piccolo Kerem Alì, il figlio dei defunti Yilmaz (Ugur Gunes) e Mujgan (Melike Ipek Yalova).

Terra Amara, news: Demir dà a Betül la delega per gestire la holding Yaman

Betül torna a Cukurova dopo diversi anni passati a Parigi, dove ha studiato legge alla Sorbona. Fresca di divorzio dal marito milionario francese, la new entry mostrerà un atteggiamento amichevole con lo “zio” Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek), ma – non appena resterà da sola con la madre Şermin – rimarcherà tutto il suo astio contro il parente, sottolineando che intende riprendersi tutto ciò che lo zio Adnan ha sottratto loro dell’eredità del nonno Şerafettin Yaman, il padre di Şermin.

Fatto sta che la “doppia faccia” di Betül non verrà notata da Demir che, oltre ad assumerla come legale della Holding Yaman, le darà una delega con cui poter gestire la sua società qualora lui dovesse assentarsi per un lungo periodo. Un’occasione che Betül sfrutterà quando Demir, dopo essere fuggito dal carcere dove era rinchiuso per l’omicidio di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), sparirà nel nulla durante un assalto armato alla villa…

Terra Amara, trame: Betül studia il suo piano contro Zuleyha

Proprio per questo, pur di non dare troppo nell’occhio, Betül offrirà tutto il suo supporto a Zuleyha per le ricerche del marito, assumendo anche la sua difesa legale quando gli inquirenti la porteranno in commissariato poiché erroneamente convinti dell’ipotesi che sia coinvolta nella sparizione del marito.

Tuttavia, in più di una circostanza, Betül farà presente alla madre che devono reagire “razionalmente” se vogliono entrare in possesso di tutto il patrimonio dei Yaman e la inviterà a fidarsi di lei perché sa esattamente cosa deve fare. Comunque sia, a causa del suo continuo doppio gioco, Betül finirà anche per mettersi in pericolo.

Terra Amara, spoiler: Betül e Kerem Alì in pericolo!

Eh sì: un giorno, Betül si offrirà di andare a prendere a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) il piccolo Kerem Alì per consentirgli di giocare insieme al fratello Adnan e a Leyla. Dato che Nazire (Teksin Pircanli) dovrà lasciare in fretta e furia la villa per andare in ospedale da una parente, Betül resterà da sola con Kerem Alì e finirà per essere coinvolta in un pericoloso attentato.

Un uomo di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) sarà infatti in cerca di vendetta poiché Ali Rahmet avrà investito e ucciso il fratello Erkan, e dunque si introdurrà nell’abitazione aprendo tutte le bombole di gas presenti nella cucina dei Fekeli: il risultato sarà una grossa esplosione!

Si tratterà di un atto intimidatorio, perché il faccendiere avrà agito convinto che lì non ci fosse più nessuno, che rappresenterà un vero e proprio pericolo per Betül, la quale troverà la forza di uscire dalla camera di Kerem Alì e metterà in salvo sia lei e sia il bambino uscendo all’esterno della mansione.

A prestare il primo soccorso ai due ci penserà Fikret (Furkan Palali), che si presenterà alla polizia con Ali Rahmet per accusare Hakan Gümüşoğlu del crimine, ma anche in questo caso le rimostranze dei due non verranno ascoltate e il nuovo "cattivo" continuerà ad agire indisturbato…