Terra amara, anticipazioni dal 24 al 30 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara di domenica 24 e sabato 30 dicembre 2023

La piccola Uzum torna a casa dall’ospedale, per la gioia di tutti. Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha si incontra con la donna per riavere suo figlio, ma l’incontro finisce in tragedia.

Zuleyha confessa ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre giungono sul luogo dell’accaduto, non trovano né il corpo di Umit, né la pistola di Zuleyha e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. In realtà il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir e Hakan, che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleyha. Inoltre si scopre che a rapire Adnan è stato Cumali, il quale è fuggito dalla villa facendo perdere le proprie tracce. Sermin e Betul continuano a tramare alle spalle di Zuleyha che, anche grazie ai consigli di Ali Rahmet, trova la forza di affrontare la situazione e si dimostra la vera signora degli Yaman. I pericoli però sono dietro l’angolo, poiché Hakan sembra aver messo gli occhi su di lei.

Fikret viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit. Sembra chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale. Betul è decisa a impossessarsi dell’azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei. Fikret, addolorato per la morte di Umit, decide di farsi carico del suo funerale. A Cukurova, nei giorni successivi, non si fa che parlare dell’incidente e di una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha. Venuta a sapere di questi pettegolezzi Lutfiye informa Fekeli e insieme decidono di porre fine alle voci che circolano. A villa Yaman intanto arriva il comandante della gendarmeria che informa Zuleyha dell’arresto di Cumali per il rapimento di Adnan, ma la informa anche del fatto che l’uomo si era presentato sotto falso nome e in realtà non è il padre della piccola Uzum.

Fikret porta un regalo a Betul per ringraziarla di avere salvato Kerem Ali. I due giovani passano tutta la giornata insieme e iniziano a fare amicizia, anche se sembra esserci qualcosa in più… Quando Betul lo racconta a Sermin, la madre le consiglia di non farsi distrarre da Fikret e di rimanere concentrata sul proprio obiettivo: diventare il nuovo capo dell’azienda. Il giorno dopo, Betul si reca in officina per un problema all’auto. Lì incontra Abdulkadir, che le confessa di voler acquistare dei terreni. Seguici su Instagram.

(Terra amara andrà in onda soltanto domenica 24 e sabato 30 dicembre. Sarà in pausa dal 25 al 29)