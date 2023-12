Terra amara, anticipazioni dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara di domenica 31 dicembre 2023 e sabato 6 gennaio 2024

Zuleyha scopre da Sadi che l’uomo che ha comprato le sue quote dell’azienda è Mehmet Kara, che lei non conosce. In seguito, Lutfiye la convince a tornare ad occuparsi dell’azienda per cercare di distrarsi dalla scomparsa di Demir. Saniye e Gaffur portano Uzum al cimitero di Malatya, dov’è sepolto il vero padre della bambina.

Hakan Gumusoglu, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio. Non è disposto a rivendere le azioni dell’azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento è quello di investire in Cukurova. Ritenendo che le piccole aziende di famiglia non siano destinate ad avere successo, ha in mente qualcosa di più grande. Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret, però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha. Sermin causa nuovi problemi in casa Yaman. Dopo un brutto litigio con Lutfiye, Betul rimprovera la madre perché il suo comportamento rischia di compromettere il suo piano di impadronirsi sia dell’eredita’ degli Yaman, sia dell’eredità di Fekeli.

Abdulkadir dispone l’uccisione di Azize temendo possa riconoscere Hakan, presentatosi a Cukurova come Mehmet Kara e deciso a vendicare la morte del fratello Erkan. Hakan scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina. A Cukurova cresce la fama di Mehemet proprietario del 25% delle quote dell’azienda Yaman, che approfittando della misteriosa assenza di Demir pensa al controllo dell’intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli sospetta di Hakan e gli chiede un incontro. Gaffur dopo una lite con Saniye si dimette e va a lavorare nell’agrumeto di Mehmet Kara (alias Hakan) ma, spaventato dal lavoro pesante, torna pentito dalla moglie. Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione, mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni inopportune da parte di Fikret (trasferitosi temporaneamente a villa Yaman insieme a Fekeli Luftiye e Kerem Alì vista l’inagibilità della loro casa).

Hakan è stato invitato da Fekeli al Circolo per cenare con lui, Zuleyha, Betul e Fikret. Le condizioni sono quelle ideali per perpetrare la sua vendetta contro Fekeli, colpevole di aver ucciso suo fratello Erkan. Il piano prevede che durante la cena, Abdulkadir e Bedir manomettano i freni dell’auto di Fekeli in modo da causarne un incidente e la morte. Durante la cena, però, si presenta Sermin, la quale inizia a raccontare dettagli personali della vita di Fekeli, tra cui l’incidente in cui è rimasto ucciso Erkan. Seguici su Instagram.

(Terra amara andrà in onda soltanto domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio. Sarà in pausa dal 2 al 5)