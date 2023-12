Terra amara, anticipazioni dall’11 al 16 dicembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 11 a sabato 16 dicembre 2023

Zuleyha riferisce a Gulten di aver scoperto che Umit è incinta di Demir. Al ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, si presenta anche Umit. Demir cerca di mandarla via, ma la donna gli confessa di essere incinta. Demir, sconvolto, le intima di abortire. Umit, però, è decisa a portare avanti la gravidanza. Il giorno dopo, Azize fruga nei cassetti di Zuleyha in cerca di un foulard. Sermin, mentre cerca di riordinare, trova una foto che ritrae Demir e Umit in intimità. Demir e Umit si confrontano nuovamente, ma la donna non sente ragioni: vuole tenere il bambino. Demir allora decide di fare di testa sua. Zuleyha si reca a casa Fekeli per parlare con Fikret. Sospetta che sia lui a il vero compratore delle quote dell’Azienda che lei ha venduto…

Demir ha organizzato il rapimento di Umit e ha ingaggiato un medico affinché proceda con l’interruzione di gravidanza. Il suo piano, però, viene mandato a monte dall’intervento di Sevda che, allertata la polizia, mette in salvo la figlia e la porta da Fekeli, il quale accetta di darle ospitalità per il tempo necessario ad organizzare la sua fuga da Cukurova garantendole la sua protezione. Nel frattempo, Betul e Sermin mettono a segno la loro vendetta contro Demir, colpevole di averle private della loro eredità: Betul, segretamente, tappezza la città della foto del tradimento di Demir, umiliandolo davanti a tutta la comunità. Zuleyha, nel frattempo, è all’oscuro di tutto: dei piani di Demir, dell’intervento di Sevda e del complotto di Betul e crede di essere l’unica a sapere della gravidanza di Umit. Un segreto che si sente costretta a tenere per se’, per evitare che Demir faccia qualche follia.

Fekeli accusa Umit di avere messo in giro le foto compromettenti che la ritraggono in intimità con Demir. Lei si difende accusando Fikret, ma Fekeli, che l’aveva accolta in casa e protetta, a questo punto la manda via. Sermin rivela a Demir che Sevda è la madre di Umit. Demir pensa che fin dall’inizio la donna abbia architettato un piano ai suoi danni insieme a Umit e Fikret, e la caccia dalla villa.

Umit, senza stipendio poiché sospesa dalla Direzione sanitaria per lo scandalo delle foto, e ricercata da Demir, tenta la fuga ma perde i soldi che la madre le aveva procurato, e deve rivolgersi a Fikret. Saniye licenzia Cumali sospetto di molestare Uzum.

Fekeli ha fatto domanda di adozione per Kerem Alì e informa Luftiye dell’esistenza di due parenti di Mujgan, madre e fratello, che potrebbero avanzare diritti sull’affidamento del bambino. Umit è spaventata perche’ crede che Demir voglia ucciderla e cerca l’aiuto di Fikret al quale confessa di essere incinta. L’uomo si offre di farla scappare, ma viene richiamato alla proprietà di Fekeli per un problema grave.

Un avvocato si trova alla proprietà per portare via Kerem Ali, ma viene cacciato via. Nel frattempo, Nazire avverte Fekeli che il piccolo sta male, così Fikret e gli zii lo portano di corsa in ospedale. Kerem Ali è affetto da meningite e dovrà passare la notte in terapia intensiva.

Gli uomini di Demir hanno rintracciato Umit e la portano in un luogo segreto dove, l’indomani, la donna subirà un’interruzione di gravidanza. Sevda si reca, disperata, a villa Yaman cercando l’appoggio di Zuleyha, e ricevendo però un rifiuto. Sarà Betul a dire a Sevda dove si trova sua figlia. Le condizioni di Kerem Ali peggiorano, ma i medici lo salvano. Coskun capisce che Fikret, Fekeli e Lutfiye sono la vera famiglia del bambino e decide di lasciarlo con loro.

Zuleyha manda via il dott. Ihsan perché non vuole costringere Umit ad abortire. Demir lo scopre, s’infuria, ma lei lo obbliga ad assumersi le sue responsabilità di padre. Sevda chiede soldi e un’auto a Demir, ricattandolo di raccontare ai gendarmi dell’omicidio commesso da lei e Zuleyha. Costretto a cedere al ricatto, Demir si reca all’appuntamento con Sevda.

Demir arriva in ritardo all’appuntamento con Sevda perché Saniye alla villa ha colpito Cumali, credendolo malintenzionato, per poi scoprire che è il vero padre di Uzum. Demir arriva alla gendarmeria in tempo per fermare Sevda, la riporta dalla figlia e le caccia via. Umit rivela a Sevda che non è incinta; raggiunge Demir, con l’intenzione di ucciderlo, ma Sevda si frappone tra la figlia e Demir.

Cumali torna alla tenuta sano e salvo, e Zuleyha decide di farlo restare. Intanto, in ospedale, Kerem Ali supera la fase critica della malattia. Per impedire che i parenti di Mujgan se lo portino via, Fekeli decide di raggiungere l’avvocato dello zio del bambino e si dirige verso Mersin con Cetin. Durante il viaggio, si distrae alla guida e investe un uomo, uccidendolo. Cetin allora decide di assumersi la colpa e si costituisce. Intanto, alla villa, Zuleyha è così colpita dalle conoscenze di Betul in materia di diritto commerciale da proporle di entrare a far parte dell’azienda Yaman.

Mentre Zuleyha cerca Adnan, che si è allontanato per giocare, si accorge che c’è del sangue sul paraurti dell’auto di Demir. Questo suggerisce che sia di qualche dipendente che si è ferito nel garage, anche se in realtà è quello della defunta Sevda, che giace nel bagagliaio dell’automobile. Zuleyha capisce che il marito le sta nascondendo qualcosa.

Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda. Cetin, per garantire un futuro e una famiglia a Kerem Ali, decide di addossarsi la responsabilità dell'incidente e viene arrestato, ma Fekeli non riesce ad accettare che a pagare sia Cetin e non lui. Gulten non vedendo rientrare il marito a casa, è in ansia. Lutfiye e Fekeli la informano dell'accaduto. Intanto il comandante dei gendarmi informa il procuratore che nei giorni scorsi, Sevda è andata in centrale per rilasciare una dichiarazione ma Demir le ha impedito di parlare portandola via.