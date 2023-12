Terra Amara anticipazioni: Zuleyha riceve una lettera da Demir, ma l’ha scritta davvero lui?

La sparizione di Demir Yaman (Murat Unalmis) farà da spartiacque tra la terza e la quarta e ultima stagione di Terra Amara. Sparito nel nulla dopo un misterioso assalto alla villa organizzato dagli uomini di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), l’imprenditore smetterà di dare notizie di sé, ma ad un certo punto tutto lascerà pensare che si sia messo in contatto con la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: Demir e la “guerra” con Hakan

Evaso dal carcere, dove era stato ingiustamente recluso per l’omicidio di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), Demir si presenterà alla villa per chiederle di fuggire insieme a lui e ai piccoli Adnan e Leyla. Tuttavia, proprio mentre la Altun starà preparando le valigie, tanti uomini armati entreranno nella tenuta Yaman e, aprendo il fuoco, causeranno dei veri e propri attimi di terrore.

Fatto sta che, nel bel mezzo di questo attentato, Demir sparirà nel nulla e non si metterà in contatto con nessuno dei suoi familiari, cosa che darà modo a tutti quanti di pensare che possa essere stato rapito da Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol), un suo vecchio socio d’affari. Una trama che sarà al centro della stagione, anche perché lo stesso Hakan inizierà ad interagire con Zuleyha con la fittizia identità di Mehmet Kara…

Terra Amara, trame: Hakan si avvicina a Zuleyha

Eh sì: nel momento in cui Zuleyha ricomincerà a lavorare, rischiando di rovinare i loschi piani di Betül Arcan (Ilayda Çevik), Hakan farà un’ulteriore passo della sua vendetta e si presenterà a tutti quanti con il nome di Mehmet Kara, svelando di avere acquistato proprio dalla Altun il 25% delle azioni della Holding Yaman.

Per guadagnarsi la fiducia di Zuleyha, e non destare in lei nessun tipo di sospetto, Hakan consegnerà da subito alla donna una delega con la quale potrà prendere decisioni a suo nome quando sarà lontano da Cukurova. Tale gesto piacerà tantissimo alla Altun, ma insospettirà tantissimo Fikret (Furkan Palali), ormai deciso a prendersi cura della famiglia del fratellastro finché quest’ultimo non sarà tornato, data la pace stabilita con lui precedentemente alla sparizione…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha riceva una lettera di Demir!

E tra i tanti dubbi, un altro si farà presto strada: possiamo anticiparvi che Zuleyha riceverà un pacco, proveniente dalla Siria, che conterrà al suo interno l'anello di Demir e una lettera scritta presumibilmente dall'uomo, che la inviterà a stare tranquilla perché presto ritornerà a Cukurova.

Dato che la grafia sembrerà corrispondere a quella di Yaman, Zuleyha tirerà un sospiro di sollievo, ma Fikret vorrà vederci più chiaro e, con la compagnia di Çetin (Aras Senol), si spingerà fino a Mogadiscio per chiedere ad un suo amico, "boss" della zona", di verificare se davvero il fratellastro si trovi in Siria oppure no. Le ricerche però non daranno alcun esito e il mistero continuerà ad infittirsi…