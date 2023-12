Terra amara: Umit si fa ospitare da Demir con il ricatto | Trama 17 e 18 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di domenica 17 e lunedì 18 dicembre 2023

Il comandante va a villa Yaman, ma vorrebbe parlare con Sevda e a quel punto Demir gli dice che la donna si è recata a Istanbul. Saniye e Gaffur vedono gli slanci di affetto di Cumali verso Uzum e temono di perderla. Zuleyha, appreso quello che è successo a Cetin, chiede a Demir di andarlo a trovare e offrirgli il suo aiuto.

Fikret non ha più motivi per proseguire la guerra con Demir: i due fanno pace. Demir annuncia a Fikret che Cetin è stato arrestato per la morte di Erkan Gumusoglu. Fekeli trova un accordo economico con il legale di Mujdat (il fratello di Mujgan) per non perdere la custodia di Kerem Ali. Fatto ciò, l’uomo si dichiara colpevole dell’incidente che è costato la vita di Erkan Gumusoglu e viene arrestato al posto di Cetin. Umit giunge alla villa degli Yaman e minaccia di accusare Demir dell’omicidio di Sevda se non verrà ospitata fino alla nascita del bambino; Zuleyha però non intende accettare la situazione e se ne va.

Demir si vede costretto a far rimanere Umit, che inoltre costringe il nostro protagonista a firmare una dichiarazione in cui riconosce come suo il figlio che aspetta e accetta di prendersene cura. Betul e Sermin propongono di ospitare Umit da loro, ma poi non lo fanno per solidarietà nei confronti di Zuleyha. Demir chiede agli uomini di guardia di non fare mai avvicinare Umit alla villa. Poco dopo, l’uomo va in azienda accompagnato da Betul e subito indice una riunione a cui prendono parte tutti i dipendenti. Dopo aver comunicato che trascorrerà meno tempo in ufficio per stare vicino alla sua famiglia, nomina Betul responsabile dell’Azienda in sua assenza. Demir però ignora che la donna sta meditando vendetta…

Contro gli Yaman viene sferrata una serie di attacchi: ultimo in ordine di tempo, il rapimento di Leyla, che scatena l'ira di Zuleyha verso Umit. Quest'ultima viene intanto tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir, ed è ritenuta da Zuleyha responsabile del rapimento della figlia.