Un posto al sole: arriva la famiglia di IDA | Trama 18 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 18 dicembre 2023

Una volta scosso da Niko (Luca Turco), Alberto Palladini (Maurizio Aiello) non nasconde più la sua fragilità per la lontananza del piccolo Federico. Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) conoscono la famiglia di Ida (Marta Anna Borucinska): riusciranno a portare a termine il loro piano scellerato? Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) prendono atto che Speranza (Maria Sole Di Maio), per evitare di soffrire, sembra non voler accettare la fine della sua storia con Samuel (Samuele Cavallo).