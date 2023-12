Un posto al sole: scatta il piano di Roberto Ferri | Trama 20 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 20 dicembre 2023

Michele (Alberto Rossi) soffre la presenza di Giancarlo Todisco (Alessandro D'Ambrosi) nella vita di Silvia (Luisa Amatucci) e di Rossella (Giorgia Gianetiempo); inoltre un commento infelice dello stesso Giancarlo porta Rossella a svelare qualcosa alla madre. Ida (Marta Anna Borucinska) continua a non capire il vero fine del viaggio in Polonia e pensa già a quando rivedrà Diego (Francesco Vitiello) a Napoli, ma Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) fa scattare il suo piano nonostante i dubbi della Giordano. Serena (Miriam Candurro) non comprende l'accanimento di Mariella (Antonella Prisco) nei confronti di Micaela (Gina Amarante), ma poi ne scopre il vero motivo.