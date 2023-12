Un posto al sole: Clara ed Eduardo tornano a Napoli | Trama 27 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 27 dicembre 2023

Antonio (Eduardo Scafura) è molto turbato dopo aver appreso da Manuel (Manuel D'Angelo) della storia tra Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele). Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Clara (Imma Pirone) tornano a Napoli. Renato (Marzio Honorato) ha dimenticato di portare un regalo dalla Sicilia a Otello (Lucio Allocca) e, pur di non farlo restare male, chiede a Raffaele (Patrizio Rispo) un piccolo sacrificio. Gli interventi "un po' particolari" di Micaela (Gina Amarante) nel corso del programma radiofonico dedicato al Natale non fanno piacere a Filippo (Michelangelo Tommaso), ma forse non tutti la pensano come lui…