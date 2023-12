Un posto al sole: Alberto cerca Clara e Federico | Trama 5 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 5 dicembre 2023

Alberto (Maurizio Aiello) è fuori controllo per la rabbia e fa di tutto per trovare Clara (Imma Pirone); lei intanto inizia a sentire il peso della scelta che ha fatto e commette un grosso errore. Ida (Marta Anna Borucinska) è felice per la proposta di Diego (Francesco Vitiello) ma Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha un'idea per farla allontanare dal giovane Giordano. Colpito dal dialogo fra Espedito (Antonio Conte) e Samuel (Samuele Cavallo), Nunzio (Vladimir Randazzo) tenta di far ragionare il suo amico…