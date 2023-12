Un posto al sole: l’incubo Lara torna nella vita di Ferri e Marina | Trama 7 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 7 dicembre 2023

Sempre più preoccupato per il piccolo Federico, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) incassa il sostegno di Niko (Luca Turco), ma l'uomo ormai è sempre più nervoso. Per Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) torna l'"incubo Lara" (Chiara Conti). La vicinanza fra Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) è destinata a crescere. Dispiaciuto per la distanza che ormai si è stabilita con Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) fa a Lucia una proposta inattesa…