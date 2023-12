Un posto al sole: ora Alberto se la prende con Eugenio | Trama 8 dicembre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 8 dicembre 2023

Giulia (Marina Tagliaferri) e don Raimondo organizzano al centro storico una manifestazione anticamorra per far sì che la gente capisca il bisogno di fare rete per contrastare la mentalità criminale. Sembra che Clara (Imma Pirone), Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Federico siano spariti; intanto Alberto (Maurizio Aiello), preoccupatissimo per il figlio, ha un aspro scontro con Eugenio (Paolo Romano). Per Raffaele (Patrizio Rispo) è giunto il momento di allestire il presepe di Palazzo Palladini. Chi saranno i suoi assistenti? Seguici su Instagram.