Un posto al sole: Diego e Raffaele salveranno Ida? | Anticipazioni

In questi giorni a Un posto al sole prevalgono atmosfere leggermente più scanzonate, visto anche il periodo di festa che stiamo attraversando, ma dopo Capodanno le cose torneranno a farsi più serie, con Viola (Ilenia Lazzarin) che – ad esempio – scoprirà che Antonio (Eduardo Scafura) sa già tutto su lei e Damiano (Luigi Miele).

Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sulla Polonia, con Ida (Marta Anna Borucinska) ancora prigioniera della sua stessa famiglia: padre, zia e cugino della ragazza, in cambio di soldi, hanno permesso a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) di liberarsi della scomoda ospite. Ma Ferri e la Giordano non hanno tenuto conto che l’amore potrebbe vincere su tutto…

Diego (Francesco Vitiello), infatti, comincerà a trovare sempre più strano quello che sta accadendo e a un certo punto deciderà di indagare di persona. Insomma, preparatevi a un SuperDiego in missione speciale, accompagnato dal fido papà Raffaele (Patrizio Rispo)!

Fatto sta che la premiata coppia padre-figlio si potrebbe trovare in una situazione difficile da gestire (e anche pericolosa), mentre Roberto e Marina faranno di tutto per limitare i danni. Come andrà a finire?