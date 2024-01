Beautiful: Taylor vuole Ridge ma solo se lui la ama | Trama 18 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 18 gennaio 2024

Taylor conferma a Steffy di avere i suoi stessi desideri riguardo ad un proprio ricongiungimento con Ridge, ma vuole avvenga perché la ama e non a causa del suo rapporto tossico con Brooke. Per Steffy è solo questione di tempo prima che la Logan ferisca di nuovo il padre. Liam e Brooke cercano di convincere Hope a riportare Douglas a casa: Brooke giura di fare tutto il possibile affinché ciò accada. Durante una partita a scacchi, Douglas conferma a Ridge di essere felice con Thomas. A villa Forrester, però, si presentano due assistenti sociali del servizio tutela minori per indagare sul caso Douglas Forrester.