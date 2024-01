Beautiful, Ridge a Brooke: “Hai denunciato Thomas?” | Trama 20 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 20 gennaio 2024

La visita del servizio minori sembra andare bene, ma Ridge (Thorsten Kaye) è comunque preoccupato per futuri sviluppi ed è evidentemente risentito per una segnalazione contro Thomas (Matthew Atkinson). Ripensando alle dichiarazioni di Brooke (Katherine Kelly Lang), lo stilista telefona alla moglie: dopo averla informata della visita dell'assistente sociale, le chiede se abbia denunciato Thomas come aveva minacciato di fare.