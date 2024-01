Beautiful: Ridge resta deluso da Brooke | Trama 26 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 26 gennaio 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) è preoccupata di come Thomas (Matthew Atkinson) si sia inserito in ogni aspetto della vita di Hope (Annika Noelle), la quale però gradirebbe maggior fiducia da parte della madre nelle sue capacità di vedere il brutto e il buono in Thomas. Quando Ridge (Thorsten Kaye) parla della denuncia con Brooke, resta deluso quando la moglie non sfrutta la conversazione per confessare di essere stata lei a fare la segnalazione e invece continua a mentirgli. Seguici su Instagram.