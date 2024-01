Beautiful, anticipazioni dal 29 gennaio al 3 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 29 gennaio a sabato 3 febbraio 2024

Steffy e Taylor volano ad Aspen, ospiti a casa di Bill per una pausa di riflessione. Liam è preoccupato per l’atteggiamento accondiscendente che Hope ha nei confronti di Thomas.

Brooke, vedendo Liam preoccupato per l’avvicinamento tra Hope e Thomas, lo esorta ad intervenire senza indugi per proteggere la moglie. Taylor vuole dimenticare Ridge perché, pur amandolo, sa che presto o tardi tornerà da Brooke.

Ridge si presenta inaspettatamente ad Aspen. Brooke, ignara di tutto, lo aspetta a casa e si confronta con Liam su Hope e Thomas. C’è grande preoccupazione da parte di entrambi che non si fidano di Thomas e temono che Hope, per amore di Douglas, ricada nella rete delle sue manipolazioni.

Hope e Thomas lavorano alla nuova collezione della linea “Hope for the future” con risultati magnifici. Ridge ha raggiunto Taylor a Aspen e le dichiara tutto il suo amore e la sua volontà a tornare per sempre da lei.

Eric, pianificando una fuga romantica con Donna in una destinazione esotica, scopre che l’aereo di famiglia è stato preso da Ridge. Nel frattempo Brooke, all’oscuro di tutto, riceve la visita inaspettata di Bill.

Bill, sempre in cerca di un consiglio per i suoi problemi con Katie, va a trovare Brooke. Ridge continua a tentare di convincere Taylor di aver davvero capito di voler stare con lei per sempre.