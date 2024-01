Beautiful, anticipazioni dall’8 al 13 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 8 a sabato 13 gennaio 2024

Deacon cerca di tenere a bada Sheila perché la smania di ricostruire la famiglia perduta non le giochi brutti scherzi. Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy.

Brooke e Hope vanno a parlare rispettivamente con Taylor e con Steffy per fermare il continuo tentativo da parte di Steffy e di Thomas di interferire nel matrimonio di Brooke e Ridge, minandolo. Il risultato, però, è deludente.

Wyatt e Liam si trovano a pranzo con Bill, che racconta loro di essere stato scoperto da Ridge in un abbraccio, a suo dire innocente, con Brooke. Dopo l’ennesimo sgarbo di Steffy nei confronti di Brooke, si scatenano le ostilità tra le due famiglie.

Hope discute con Thomas per il comportamento di sua sorella e Brooke non fa che rinfacciare a Taylor quello che è avvenuto tra lei e suo marito a Montecarlo.

Tra Li e Bill sembra nascere qualcosa che va oltre la semplice affinità elettiva. Ridge va a trovare i nipotini a casa di Steffy e sia Taylor che la figlia non perdono occasione per ribadire quanto sia naturale che Ridge ritorni a casa da loro.

Ridge confessa di sentirsi profondamente in colpa per le scelte fatte in passato e sembra convincersi che il suo posto sia con Taylor e non con Brooke. Lei, nel frattempo, è andata a casa Forrester per affrontare Thomas, trovandolo con Douglas mentre gli sbuccia una mela con un coltello.