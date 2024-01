Beautiful: le misteriose pasticche di Poppy, il nuovo amore di Bill | Anticipazioni americane

E alla fine arriva… Poppy! Così si potrebbe sintetizzare, citando la commedia romantica “E alla fine arriva Polly”, l’attuale situazione sentimentale di Bill Spencer nelle puntate americane di Beautiful. L’editore, ex bad boy della soap (perché sembrano ormai lontane le caratteristiche originali del personaggio), è protagonista di una vera e propria commedia romantica, in cui il destino ha voluto fargli incontrare una fiamma del passato, Poppy Nozawa, sorella di Li Finnegan.

I due si erano conosciuti e frequentati fugacemente una notte di molti anni fa a San Francisco e, nonostante gli amori che abbiamo visto in questi anni consumare Bill, l’uomo non l’avrebbe mai dimenticata, al punto che quel sentimento è fortemente riemerso dal momento in cui gli occhi hanno posato di nuovo su questa donna: il nome completo è Penelope, ma da spirito libero, hippie e ribelle, lei si fa chiamare semplicemente Poppy.

Come abbiamo già avuto modo di riportarvi, Poppy e Li hanno un pessimo rapporto, visto che la dottoressa rifiuta di riaccogliere la parente nella propria vita, convinta che sia una causa persa e che porti solo guai. La goccia che, in passato, avrebbe fatto traboccare il vaso era stato il fatto che, dopo aver trovato un posto di lavoro alla sorella nel negozio dell’ospedale, Poppy aveva intrecciato una relazione extraconiugale con un medico sposato, dando scandalo e rischiando di macchiare la reputazione di Li.

Per quest’ultima il controllo, la dedizione e il lavoro hanno rappresentato una vera e propria arma di riscatto sociale e non intende permettere più alla sorella di compromettere la propria esistenza, né quella di Finn. Per questo Li è contraria al fatto che la nipote, Luna, lavori alla Forrester Creations e frequenti R.J. Forrester.

Le due new entry avranno lunga vita a Beautiful? Presto per dirlo, ma, intanto, gli autori sembrano insistere sul solito errore: introdurre personaggi nuovi, che immediatamente vengono celebrati da tutti i personaggi che ne decantano costantemente le lodi. Tentativi precedenti sono stati, per esempio, quelli di Flo Logan e Paris Buckingham, che non sono finiti bene. Piuttosto che continuare a far dire a tutti quanto fantastiche, talentuose, incredibili siano queste donne (sperando che ciò convinca il pubblico), si potrebbero raccontare storie che queste qualità poi le dimostrino coi fatti e lascino il tempo agli spettatori di conoscerle e appassionarsi, magari anche a personaggi un po’ meno perfetti e, per questo, più interessanti.

Se, al momento non sembrano ci siano le premesse per correggere il tiro con Luna, magari sua madre Poppy riserverà maggiori sorprese. Già, perché in un paio di occasioni si è rimarcato il vizio della donna di ingoiare misteriose pillole che – come ha detto a Bill – la rendono felice. Innocue caramelle? Integratori naturali? Oppure qualcos’altro?

Le alternative sembrano due: o Poppy nasconderebbe una tossicodipendenza oppure una malattia e quelle pillole sono i suoi farmaci. Nel secondo caso il personaggio potrebbe essere destinato ad una breve permanenza nella soap, regalando a Bill la drammaticità di un amore con un crudele destino. Premesse tristi, ma che potrebbero aprire la strada alla rivelazione che ormai tutti si aspettano: Luna potrebbe essere figlia di Bill.

In fondo lui e Poppy si conobbero in un passato che pare coincidere con l’età della ragazza, la quale ha tanto parlato della figura paterna mai conosciuta, proprio mentre Bill si riconnetteva con Poppy. Insomma, sebbene gli autori abbiano deciso, una volta tanto, di prendersela comoda e procedere con calma, pare il classico segreto di Pulcinella che tutti hanno indovinato fin da subito. Sarà così? Seguici su Instagram.