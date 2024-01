Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge insegue Taylor ad Aspen, ma le mentirà e…

Nelle attuali puntate italiane di Beautiful, il matrimonio tra Ridge e Brooke Forrester sta arrivando al capolinea: lo stilista, già risentito perché la moglie avrebbe sporto denuncia contro Thomas Forrester, ritiene di averne abbastanza quando la sua Logan, offertale la possibilità di confessare, continua a far finta di non saperne niente. Ovviamente, alla base di tutto, ci sarà la solita mancanza di comunicazione diretta, con il conseguente e immancabile fraintendimento.

Già, perché dopo che Ridge avrà modo di ascoltare con le proprie orecchie la registrazione audio della segnalazione con l’inconfondibile voce di Brooke, cercherà un nuovo confronto, sperando che la donna possa mostrargli sincerità dopo aver agito alle sue spalle. Tuttavia l’uomo non muoverà un’aperta accusa, lasciando Brooke alquanto interdetta e confusa circa la ragione dello strano comportamento del consorte.

Nel frattempo la terza punta di questo rinato triangolo, Taylor Hayes, sarà sul punto di mollare la presa e rinunciare per sempre a sperare di poter riportare in vita la vecchia vita con Ridge, che non ha mai dimenticato. La psichiatra, infatti, avrà in programma di lasciare Los Angeles e allontanarsi dalla situazione con Ridge e Brooke nella quale è ricaduta. Steffy la convincerà ad accompagnarla ad Aspen, in Colorado, dove ha intenzione di acquistare la proprietà di Bill Spencer.

La visita all’immobile dell’editore sarà solo un escamotage, sperando che la distanza possa indurre la madre a più miti consigli: ciò non soltanto riguardo ad una sua nuova partenza, ma anche all’idea di rinunciare a lottare per riconquistare Ridge.

È a quel punto che Taylor esprime a Steffy tutta la propria frustrazione, mostrandole la sofferenza che le dà continuare questa battaglia dall’esito per lei scontato: ad un certo punto Ridge sarà deluso da Brooke e cercherà conforto in lei, che lo accoglierà e lo amerà, ma alla fine quest’uomo dal cuore diviso tornerebbe dalla Logan, lasciandola.

Di fronte alle lacrime della madre, Steffy acconsentirà a smettere di insistere, rendendosi conto dell’impatto che tutto questo sta avendo su Taylor. In quel momento, però, quest’ultima sarà sorpresa di ritrovarsi di fronte… Ridge!

Intanto, a Los Angeles, lo stilista avrà rimuginato a lungo sulle due donne, interrogandosi sul proprio futuro e, a dargli una piccola spinta in direzione dell’ex, sarà… una pigna in testa! Evidentemente nella proprietà di Eric ci sono anche dei pini e, da uno di questi, una pigna cadrà sulla nuca di Ridge che lo riterrà un chiaro suggerimento del destino.

Dobbiamo considerare che tutto questo è avvenuto ad ottobre 2022, in pieno autunno. E quale scenario migliore per questa stagione che le montagne di Aspen, dove Ridge sa che si troverà Taylor? Insomma, Ridge si affretterà a raggiungere la celebre località montana, dove ad attenderlo troverà una reticente Taylor. Per quanto chiaramente incline a cedere all’uomo, la donna proverà a fare resistenza, consapevole che potrebbe trattarsi di una solita, breve parentesi che la lascerà con il cuore spezzato.

L’inseguimento diventerà vero e non solo simbolico, quando Taylor proverà ad allontanarsi, costringendo Ridge a correrle dietro. L’espediente della corsa e della ricerca è un classico di Beautiful durante le riprese in trasferta, in modo da avere la scusa per apprezzare gli scenari in cui, momentaneamente, le vicende della soap si spostano.

Incerta per via delle motivazioni di Ridge, Taylor gli farà delle domande dirette, chiedendogli se abbia scelto di tornare con lei perché spinto da qualcosa che Brooke ha fatto e che lo ha ferito. A quel punto Ridge le mentirà, assicurandole il contrario e tacendole la questione della registrazione.

Insomma, colto in fallo, Ridge negherà e Taylor… gli crederà! Intanto, mentre i due festeggeranno il ricongiungimento con un bacio appassionato, Brooke si sarà messa in viaggio, decisa a chiarire le cose con Ridge. Per la donna sarà uno choc scoprire quanto compromesso sia ormai il suo matrimonio con lo stilista… Seguici su Instagram.