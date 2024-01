Beautiful: Hope difende la posizione di Thomas | Trama 19 gennaio 2024

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 19 gennaio 2024

Thomas (Matthew Atkinson) e Ridge (Thorsten Kaye) sono sorpresi da una visita del servizio protezione minori per indagare sul caso Douglas Forrester (Django Ferri) dopo una segnalazione. Il bambino viene interrogato. Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) e Liam (Scott Clifton) insistono sul fatto che Thomas sia pericoloso, ma Hope (Annika Noelle) pensa che si sia guadagnato il beneficio del dubbio e che Douglas non sia in pericolo. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) esprime a Finn (Tanner Novlan), Zende (Delon De Metz) e Paris (Diamond White) la frustrazione per come Brooke (Katherine Kelly Lang) continua ad voler influenzare la vita della sua famiglia. Seguici su Instagram.