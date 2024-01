Beautiful: Xander Avant torna nelle puntate americane | Anticipazioni

Ritorno a sorpresa per un vecchio volto di Beautiful, quello del giovane attore Adain Bradley che, tra il 2018 e il 2019 ha interpretato il ruolo di Xander Avant. Quest’ultimo, cugino di Maya Avant in quanto figlio del fratello del padre della modella, Julius, è stato uno stagista della Forrester Creations. Innesco per una nuova generazione di personaggi, assieme a quello di Emma Barber e della sua ex Zoe Buckingham, Xander è stato di fatto una meteora in Beautiful: il terzetto non generò particolare interesse da parte del pubblico, complice una trama piuttosto anonima.

Se la nipote di Justin Barber morì tragicamente durante un inseguimento in auto con Thomas Forrester, Zoe è quella che, tra i tre, ebbe poi un destino più duraturo nella soap. Per quanto riguarda Xander, apparve per l’ultima volta in scena nell’agosto del 2019, quando lui e Zoe vennero licenziati da un furioso Ridge per aver taciuto la verità sullo scambio di culle che ebbe come vittima Beth Spencer.

In realtà Xander era già uscito di scena da un po’, visto che, deluso dal fatto che Zoe non avesse voluto denunciare la colpevolezza del padre Reese Buckingham, era tornato a Londra. Zoe venne poi riaccettata alla corte dei Forrester, mentre del giovane Avant, da quel momento, si sono perse le tracce.

Di recente Adain Bradley era apparso in alcune foto scattate durante la festa di Natale della produzione della soap, ma, visto che non è raro che ex membri del cast prendano parte a questo genere di occasioni, non era così scontato un suo ritorno sul set. E, invece, la sua presenza non era un caso, bensì motivata dal fatto che l’interprete è tornato a girare nuove puntate, la prima delle quali, negli USA, è stata trasmessa il 28 dicembre.

Non è ancora chiaro se sarà un ritorno in pianta stabile, oppure una partecipazione temporanea legata a motivi narrativi. Bizzarro è anche il fatto che Xander all’epoca era stato introdotto per ridare linfa al clan Avant che, dopo alcune stagioni sotto i riflettori, aveva iniziato già a perdere l’interesse da parte degli autori, mentre ad oggi quella famiglia è un ricordo del passato non essendo più rimasto nessuno sulla scena.

Nel suo nuovo ciclo narrativo all’interno della soap più vista al mondo, Xander è sorpreso di scoprire i legami che uniscono il suo nuovo medico, Finn, alla famiglia Forrester: il giovane Avant non nasconderà la propria acredine al dottore, accusando apertamente il cognato di Finn, Thomas, di omicidio per quanto accaduto ad Emma… Seguici su Instagram.