Doc nelle tue mani 3: cast e trama della nuova stagione della fiction

Finalmente questa sera, giovedì 11 gennaio 2023, faremo ritorno tra le corsie del Policlinico Ambrosiano di Milano, una struttura diventata familiare ai telespettatori di Rai 1 come fulcro di Doc – Nelle tue mani, la fortunata fiction con protagonista Luca Argentero nel ruolo del Dottor Andrea Fanti. Anche in questo terzo ciclo di puntate, Fanti continuerà il suo viaggio all’interno dell’ospedale, sempre alla ricerca di frammenti della sua memoria perduta. Quali sorprese e sviluppi ci riserveranno gli episodi della nuova stagione? Scopriamolo insieme!

Dopo aver svelato la verità dietro all’incidente che ha causato la sua amnesia nella prima stagione e dopo essersi unito al resto dello staff nel fronteggiare la pandemia nella seconda, nelle nuove puntate Doc si troverà di fronte a una sfida completamente inedita. Rientrato nel ruolo di primario, si impegna al massimo per gestire il reparto, cercando di raggiungere gli obiettivi imposti dalla Direzione senza però sacrificare la qualità e l’attenzione che dedica ai suoi pazienti. Al termine di una faticosa giornata lavorativa, Andrea vive un momento cruciale quando un ricordo di dodici anni, ritenuto perduto per sempre, lo colpisce improvvisamente. Nonostante sia solo un frammento della sua memoria dimenticata, questo episodio accende in lui la speranza che la sua memoria possa finalmente ritornare definitivamente.

La prospettiva, ora più tangibile che mai, del recupero della memoria da parte di Andrea crea una profonda inquietudine tra le donne più legate a lui: Giulia (Matilde Gioli), la sua assistente in reparto, e Agnese (Sara Lazzaro), la sua ex-moglie tanto amata.

Per Giulia, gli anni della sua passione per Andrea sembravano ormai appartenere a un passato definitivo. La tragica storia con Lorenzo (Gianmarco Saurino) e la possibilità di una nuova relazione con Damiano (Marco Rossetti) l’avevano aiutata a distanziarsi da quell’uomo. Tuttavia, la prospettiva di Andrea che riscopre l’amore che provava per lei prima dell’amnesia getta una nuova luce sulla situazione. Cosa succederebbe se l’uomo recuperasse i ricordi della loro relazione?

Per Agnese, l’eventualità del ritorno di quei ricordi potrebbe significare una rivoluzione nei loro rapporti. Sarebbe capace di affrontare una nuova dinamica con lui, ora che potrebbe ricordare la profondità dei sentimenti che li legavano? La possibilità di un rinnovato legame crea un’atmosfera carica di incertezza e riflessione per entrambe le donne, le cui vite sono ancora fortemente intrecciate a quella del protagonista.

In particolare, Agnese è profondamente scossa dalla prospettiva del recupero di memoria da parte di Andrea. Dopo il suo risveglio, avvenuto a seguito dello sparo, la donna non è stata completamente sincera con lui riguardo a diversi eventi: la morte di Mattia, il loro divorzio e la sua trasformazione nel Dottor Fanti. Ci sono segreti che Agnese ha custodito per se stessa durante quei dodici anni, credendo che fossero svaniti per sempre insieme ai ricordi del suo ex marito.

Nel frattempo, in reparto, Riccardo Bonvegna (Pierpaolo Spollon), appena tornato dopo un periodo di aspettativa seguito alla morte di Alba (Silvia Mazzieri), sta affrontando il suo ultimo anno di specializzazione e deve adattarsi a una nuova realtà. Le difficili esperienze vissute nel recente passato gli hanno lasciato crescenti attacchi d’ansia, che al momento riesce a gestire ma che potrebbero avere conseguenze sulle sue performance in reparto e sulla sua vita personale.

In questo momento, al giovane medico è toccato il compito di fungere da tutor per i nuovi arrivati: Federico Lentini, un medico talentuoso e amante della vita mondana, si ritrova controvoglia nel reparto di Medicina Interna, obbligato dal padre a passare sei mesi prima di intraprendere la sua nuova e comoda carriera come oculista di fama. Poi c’è Lin Wang, riservata e schiva, ma con una profonda passione per la medicina che potrebbe metterla in conflitto con la sua famiglia d’origine. Infine, Martina Carelli, l’astro nascente di Medicina Interna, proviene da un piccolo centro di montagna e possiede un talento cristallino che rischia persino di eclissare quello di Bonvegna.

Riccardo si trova ora a dover far fronte al difficile compito di tenere il passo con la nuova aggiunta al reparto, la quale, tuttavia, si trova a dover celare un segreto profondo, timorosa che gli altri membri del team possano venirne a conoscenza. Nonostante le sfide che ciò comporta, Doc è sempre lì, pronto a prendersi cura dei quattro specializzandi, sebbene il suo recente ruolo di primario lo mantenga spesso a distanza dal reparto.

La Direttrice Amministrativa appena insediata pone immediatamente il dottor Fanti di fronte a un bivio cruciale: se gli obiettivi finanziari non saranno raggiunti, il reparto rischia di subire tagli e di essere accorpato a un diverso primariato. In caso di una simile eventualità, a Doc sarà assegnato un reparto di minor importanza, in una posizione più distante. Questa prospettiva non rappresenta soltanto la perdita del suo attuale gruppo di lavoro, ma anche il veto sulla possibilità di risvegliare i ricordi che il suo ruolo di primario ha il potere di richiamare alla mente.

Tra le new entry, troviamo Laura Cravedi, che interpreta Martina Carelli, una specializzanda dotata di notevole intelligenza. Originaria di un piccolo comune di montagna, la ragazza custodisce un segreto intrigante. Successivamente, Giacomo Giorgio assume il ruolo di Federico Lentini, specializzando e figlio di uno dei più eminenti oculisti di Milano. Elisa Wong porta sullo schermo Lin Wong, un’altra specializzanda con radici cinesi, la cui passione per la medicina entra in conflitto con le aspettative dei suoi genitori. Nel frattempo, Aurora Peres interpreta Barbara, la nuova assistente del Dottor Fanti. Infine, Diego Ribon è Alberto Bramante, una figura legata al passato di Agnese e di Doc.

La regia degli otto nuovi episodi, frutto della coproduzione tra Lux Vide e Rai Fiction, è affidata a tre registi differenti: Jan Maria Michelini, già alla guida nella prima stagione, Matteo Oleotto e Nicola Abbatangelo. Il soggetto di serie nasce dalla sinergia creativa tra Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno anche partecipato alla stesura delle sceneggiature.

Doc Nelle Tue mani, dall’esordio nella primavera del 2020, un periodo tristemente segnato dalla pandemia globale, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie alle coinvolgenti storie di medici e infermieri. Il successo della serie si è esteso oltre i confini nazionali, raggiungendo numerosi Paesi europei e persino il Giappone. Inoltre, nella stagione 2024/25 sarà realizzato anche un remake statunitense che ha già suscitato grande attenzione. Dai primi dettagli trapelati, si apprende che la protagonista sarà la dottoressa Amy Elias, Primario del reparto di Minneapolis. Seguici su Instagram.