Doc nelle tue mani, il remake americano con Molly Parker!

Mentre su Rai 1 prosegue la terza stagione di “Doc – Nelle Tue Mani”, negli Stati Uniti sono attualmente in corso i lavori per il remake a stelle e strisce della acclamata serie prodotta da Lux Vide, intitolato semplicemente “Doc”. La Fox ha ufficialmente avviato la produzione del progetto, assegnando a Molly Parker il ruolo centrale della dottoressa Amy Elias, l’equivalente femminile di Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero nella versione originale).

La versatile attrice canadese, famosa per le sue numerose interpretazioni sul grande schermo e in serie tv come “Deadwood” e “House of Cards”, assumerà il ruolo principale della brillante dottoressa Amy Elias, primario di medicina interna presso il Westside Hospital di Minneapolis. La donna si troverà a dover affrontare la sfida di ricostruire la sua vita professionale e personale dopo aver subito la perdita della memoria degli ultimi otto anni a causa di una lesione cerebrale (provocata da un incidente stradale).

In questo scenario sconosciuto, Amy si troverà a destreggiarsi in un mondo apparentemente estraneo, senza ricordare i pazienti che ha curato, i colleghi che ha incontrato, l’ex marito da cui ha divorziato e il nuovo compagno di cui è innamorata, oltre alla tragedia che l’ha portata a distanziarsi da tutti. L’unica costante sarà sua figlia diciassettenne, da cui si è allontanata quando aveva nove anni, e un piccolo gruppo di amici fidati. Nonostante la perdita di quasi un decennio di conoscenza ed esperienza, Amy lotterà per continuare a esercitare la medicina.

La Fox aveva acquisito i diritti nel 2020 e programmato il lancio entro il 2023, ma a causa degli scioperi degli sceneggiatori di Hollywood, ha dovuto rimandare il debutto alla prossima stagione televisiva. Tuttavia, considerando che i diritti della serie sono stati venduti in oltre cento paesi, non è esclusa la possibilità di ulteriori adattamenti stranieri del fortunato medical drama italiano.