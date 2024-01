I fantastici 5: personaggi e interpreti della fiction di Canale 5 con Raoul Bova

Cinque giovani atleti, protagonisti di straordinarie imprese nell’ambito dell’atletica paralimpica, si trovano sotto la guida di un allenatore alle prese non solo con la sfida di formare campioni, ma anche con la ricerca del proprio percorso personale. Questo è il cuore pulsante de “I Fantastici 5”, la nuova serie TV di Canale 5, prodotta da Lux Vide, che si propone di catturare l’attenzione del pubblico introducendo sullo schermo un universo inesplorato fino ad ora dalla fiction: quello dell’atletica paralimpica. Curiosi di saperne di più? Allora, siate pronti a correre verso l’ignoto, perché la corsa ha appena inizio!

La vita di Riccardo Bramanti (Raoul Bova) è stata interamente dedicata alle sue passioni principali: l’atletica e l’allenamento. Questa dedizione, però, ha comportato il prezzo della trascuratezza nei confronti della moglie e delle figlie, Anna (Giulia Patrignani) e Giorgia (Rachele Luschi), con le quali è stato difficile instaurare un legame. Circa cinque anni prima, il matrimonio di Riccardo è naufragato, portando alla separazione dei genitori e al trasferimento delle due ragazze in Germania con la madre.

Dopo la recente morte della madre, Anna e Giorgia sono tornate a vivere con Riccardo. Tuttavia, per lui è stato come accogliere in casa due estranee: le ha viste crescere da bambine a giovani donne durante il periodo di assenza.

Oggi troviamo Riccardo immerso nell’entusiasmo, mentre guida un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campo sportivo di provincia. Tuttavia, un’inattesa telefonata è sul punto di rivoluzionare tutto. L’uomo, accompagnato dalle figlie (inizialmente titubanti), è pronto a trasferirsi presso il rinomato Centro Sportivo della Nova Lux ad Ancona. Questa prestigiosa società è al vertice del panorama nazionale dell’atletica paralimpica italiana. I quattro velocisti che Riccardo si appresta ad allenare, costantemente sotto i riflettori della stampa sportiva e non solo, si stanno preparando per gli Europei che si terranno fra tre mesi.

Il team comprende Greta, con un’amputazione e una protesi alla gamba sinistra; Christian (Vittorio Magazzù), su sedia a rotelle; Elia (Enea Barozzi), con difficoltà neuronali legate al movimento; e Marzia (Fiorenza D’Antonio), non vedente. Ad affiancarli c’è anche Laura (Chiara Bordi), una ragazza appena giunta al centro, amputata di una gamba, ma le cui potenzialità sono subito percepite da Bramanti. Quattro stelle e una giovane promessa: per Riccardo, questa non è un’opportunità qualsiasi, ma l’occasione che aspettava per rilanciare la propria carriera ai massimi livelli.

Il legame con i giovani, tuttavia, fatica a svilupparsi e Riccardo si rende conto di non godere della fiducia di Sofia Calabresi (Francesca Cavallin), la presidente della società, la quale gli assegna un ruolo più orientato al “controllo” che a quello di allenatore. Anche gli atleti non mostrano grande fiducia in lui, essendo riservati e individualisti, coinvolti in questioni personali, mediche, affari amorosi e legali, e costantemente in cerca della propria identità. Presto, Riccardo comprende quanto la parola “sport” sia fondamentale per questi giovani e decide di allenarli prima di tutto per condividere la sua passione per l’attività fisica, sottolineando che questa non dovrebbe mai diventare un’ossessione.

Inizia così il percorso di Riccardo, accompagnato da due figure di supporto: Freddie (Gianluca Gobbi), un amico di lunga data e attuale medico della società, uomo dal cuore gentile e dall’umorismo peculiare, oggi su una sedia a rotelle, che ama il suo lavoro e si prende cura dei ragazzi nel miglior modo possibile facendoli correre con passione; c’è anche Alessandra (Gaia Messerklinger), coraggiosa e audace fisioterapista della Nova Lux, amputata di una gamba. Priva di freni inibitori, Alessandra trascina con sé anche Riccardo, aiutandolo a riscoprire la bellezza di affrontare la vita con più leggerezza.

Nel cast diretto da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, accanto a Raoul Bova che interpreta Riccardo Bramanti, un allenatore con approcci non convenzionali, troviamo Francesca Cavallin che riveste il ruolo di Sofia Calabresi, la presidente della Nova Lux, una donna apparentemente severa che sceglie Riccardo consapevole della necessità di un cambiamento. Gianluca Gobbi è Alfredo “Freddie” Marmorini, responsabile medico e vecchio amico di Riccardo, dal cuore d’oro. Gaia Messerklinger interpreta Alessandra Federici, la fisioterapista della Nova Lux, una donna solare ed energica.

Il cast comprende anche Vittorio Magazzù nel ruolo di Christian Belli, un velocista in carrozzina e punto di orgoglio della Nova Lux; Enea Barozzi nei panni di Elia Mariani, che affronta con determinazione le sfide della vita nonostante i suoi problemi; Fiorenza D’Antonio nella parte di Marzia Giordano, una tennista che ha perso la vista in un incidente, apparentemente superficiale ma considerata la stella della Nova Lux; Chiara Bordi nel ruolo di Laura Mattei, un’atleta determinata nonostante la perdita di una gamba; Rachele Luschi nei panni di Giorgia Bramanti, figlia di Riccardo. Infine Giulia Patrignani che presta il suo volto ad Anna Bramanti, anche lei figlia di Riccardo.

La serie è nata da un'idea di Luca Bernabei, che riveste anche il ruolo di produttore insieme alla sorella Matilde Bernabei e a Massimo Gramellini. Andrea Nobile è il supervisore delle sceneggiature, affiancato da Marcello Olivieri, Simona Sparaco e Nicholas Di Valerio. Non mancate dunque questa sera alla prima emozionante puntata de I Fantastici 5.