Il paradiso delle signore 8: Agata riuscirà a indossare la minigonna? | Anticipazioni

L’avvento della minigonna al Paradiso delle signore e il colpo di genio di Irene (Francesca Del Fa), che è riuscita a portare l’affare al grande magazzino soffiandolo alla Galleria Milano Moda, hanno sicuramente significato un grande cambiamento a Milano. Ma adesso Vittorio (Alessandro Tersigni) e la sua squadra dovranno far fronte a quella fetta di clientela che non apprezza la “rivoluzione minigonna”.

“Il ciclone Mary Quant travolge Milano”, reciterà il titolo di un articolo pubblicato sul giornale dopo il grande exploit della stilista inglese. Tuttavia, mentre al Paradiso la minigonna spopolerà tra le clienti più giovani, ci sarà un calo della clientela abituale, che Conti però vorrà riconquistare. Alla Galleria Milano Moda, nel frattempo, si penserà a un’alternativa alla minigonna: una bella gatta da pelare ora che i loro rivali hanno il coltello dalla parte del manico.

Anche tra le veneri ci sarà chi sogna il tanto agognato capo d’abbigliamento: Agata (Silvia Bruno) vorrà indossare la minigonna, ma non riuscirà a ribellarsi al divieto del padre Ciro (Massimo Cagnina). Comunque, alla fine l’uomo si convincerà a dare il permesso alla fine di indossare la minigonna e a Casa Puglisi tornerà il sereno!

Agata comprerà la tanto sospirata minigonna, poi ringrazierà Roberto (Filippo Scarafia) per aver fatto leva sui sentimenti di Ciro. Nel frattempo Vittorio, che non sa stare con le mani in mano, metterà in atto la sua nuova strategia per contrastare il calo di clienti abituali. Ce la farà? Seguici su Instagram.