Il paradiso delle signore 8: Adelaide dovrà fare una scelta decisiva | Trama 11 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 82 Il paradiso delle signore 8 di giovedì 11 gennaio 2024

Tancredi (Flavio Parenti) si confida con Marta (Gloria Radulescu) riguardo allo scontro avvenuto con la moglie. Botteri (Luca Ferrante) scopre le cattive intenzioni del corteggiatore di Delia (Ilaria Maren) e la salva da una situazione spiacevole. Marta parla con Vittorio (Alessandro Tersigni) e lo informa sulla sua permanenza a Milano. Maria (Chiara Russo), pur di essere lasciata in pace da Matteo (Danilo D’Agostino), compie un gesto eclatante nei confronti di Vito (Elia Tedesco).

Salvo (Emanuel Caserio) da il via all'estensione della sua attività, ovvero il pianobar con la musica nella sua Caffetteria. Marcello (Pietro Masotti) chiede ad Adelaide (Vanessa Gravina) di passare a trovarlo e la Contessa dovrà fare una scelta decisiva per non far più soffrire il suo giovane innamorato.