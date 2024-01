Il paradiso delle signore 8: Maria e Matteo oltre le aspettative | Trama 12 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 83 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 12 gennaio 2024

Adelaide (Vanessa Gravina) deve ritornare a Ginevra e chiede a Marcello (Pietro Masotti) di vedersi per comunicargli la sua decisione in merito alla loro relazione. Umberto (Roberto Farnesi) cerca invano di convincere la cognata a rimanere a Milano. Salvo (Emanuel Caserio) ha fatto colpo su Elvira (Clara Danese), che si complimenta per il successo della serata al Caffè Amato e questo riaccende le speranze del giovane siciliano.

Marta (Gloria Radulescu) e Matilde (Chiara Baschetti) si incontrano e si parlano a cuore aperto avendo come argomento Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tancredi (Flavio Parenti). Le parole di Marta spingono Matilde a chiedere al marito un ultimo incontro per poter parlare. Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D'Agostino) provano ad avere un chiarimento riguardo i loro sentimenti, ma pare che la situazione si spinga oltre le aspettative.