Il paradiso delle signore 8: Vito nota dei turbamenti in Maria. E lei… | Trama 16 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 85 Il paradiso delle signore 8 di martedì 16 gennaio 2024

Tullio suggerisce a Elvira (Clara Danese) come vestirsi per la cena con i consuoceri, in modo da andare incontro ai gusti di sua madre. Umberto (Roberto Farnesi) tenta di sabotare i progetti di Marcello (Pietro Genuardi) mentre quest'ultimo propone al fratello di lavorare insieme. Vito (Elia Tedesco) nota dei turbamenti in Maria (Chiara Russo), sebbene la ragazza sia abile a mentire. La tensione del giorno tuttavia si riversa in una perenne angoscia notturna da parte della siciliana, divisa dai sensi di colpa per aver tradito Vito e mossa dall'impeto di passione nei confronti di Matteo (Danilo D'Agostino).