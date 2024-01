Il paradiso delle signore 8: Matteo non si arrende con Maria | Trama 19 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 88 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 19 gennaio 2024

Flora (Lucrezia Massari) non riesce a vivere serenamente il suo rapporto con Umberto (Roberto Farnesi) e si confida con Marta (Gloria Radulescu). La stilista inglese Mary Quant non visiterà più la Galleria Milano Moda, la donna infatti cambia misteriosamente idea. Delia (Ilaria Maren) deve prendersi un giorno di riposo a causa di un piccolo ma non grave incidente sul lavoro e Vittorio (Alessandro Tersigni) chiede subito alla capocommessa di cercare un’altra venere per coprire il posto vuoto.

Matteo (Danilo D'Agostino) ancora non si arrende con Maria (Chiara Russo) e crede che la ragazza abbia rinunciato a comprare casa con Vito (Elia Tedesco). Per questo motivo il giovane Portelli attende la siciliana davanti alla sua abitazione per poterle parlare. Concetta (Gioia Spaziani) infine si accorge che c'è qualcosa tra la figlia e Matteo…